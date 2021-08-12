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Общество12 августа 2021 9:52

Учебный год для студентов Тульского педуниверситета начнется в очном режиме

Правда, ряд ограничений из-за пандемии их все-таки ждет
Игорь КОПЫТОВ
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Учебный год для студентов Тульского педуниверситета начнется в очном режиме

Учебный год для студентов Тульского педуниверситета начнется в очном режиме

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Образовательный процесс будет организован с учетом всех необходимых норм безопасности. Сохранится масочный режим в помещениях и соблюдение социальной дистанции. Также обязательным остается регулярное проведение дезинфицирующих процедур на территории.

А вот заселение в общежития будет производиться при наличии отрицательного ПЦР-теста у обучающихся.

Кстати, административно-педагогический состав ТГПУ им. Л.Н. Толстого вакцинирован более чем на 80%.