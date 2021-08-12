Учебный год для студентов Тульского педуниверситета начнется в очном режиме
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Образовательный процесс будет организован с учетом всех необходимых норм безопасности. Сохранится масочный режим в помещениях и соблюдение социальной дистанции. Также обязательным остается регулярное проведение дезинфицирующих процедур на территории.
А вот заселение в общежития будет производиться при наличии отрицательного ПЦР-теста у обучающихся.
Кстати, административно-педагогический состав ТГПУ им. Л.Н. Толстого вакцинирован более чем на 80%.