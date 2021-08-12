В массовом ДТП под Алексином пострадали три человека

На месте происшествия работали спасатели, тульская Госавтоинспекция и бригады скорой помощи
Фото: материалы пресс-служб
Под Алексином на 69 километре трассы «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань» вечером 11 августа произошло массовое ДТП. По данным регионального МЧС, там столкнулось 5 машин.
На месте происшествия работали спасатели, тульская Госавтоинспекция и бригады скорой помощи.
По предварительным данным ГИБДД, в столкновении пострадали 3 человека - они получили травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет всех детали и обстоятельства случившегося.