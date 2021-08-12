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Здоровье12 августа 2021 9:17

В Туле закрыт инфекционный госпиталь на улице Тимирязева

Предпосылками послужило снижение заболеваемости коронавирусом
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле закрыт инфекционный госпиталь на улице Тимирязева

В Туле закрыт инфекционный госпиталь на улице Тимирязева

Фото: материалы пресс-служб

В Туле возобновили работу отделения ортопедии и хирургии областной клинической больницы №2. Накануне здесь провели здесь первые плановые операции. Инфекционный госпиталь на базе областной больницы №2 был развернут в конце июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За это время здесь прошли лечение более 120 человек.

После выписки последнего пациента и дезинфекции помещений возобновили работу 30 коек ортопедического и 40 коек хирургического отделения. Началась плановая загрузка отделений, сегодня госпитализировано более 10 человек.