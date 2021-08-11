Стена школы в Кимовске за одну ночь обрела новый смысл

Всего за одну ночь молодогвардейцы нарисовали граффити на стене школы в Кимовске по рисунку Генри Дарбиняна. Фото: материалы пресс-служб

Это инициатива «Молодой Гвардии Единой России», которую поддержал депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Всего за одну ночь молодогвардейцы нарисовали граффити на стене школы в Кимовске по рисунку Генри Дарбиняна.

Это был очень волнительный момент, когда семье мальчика показали видео о том, как всего за одну ночь его рисунок превратился в огромное, во всю стену панно.

– Совсем не ожидала, что все это будет так быстро и здорово воплощено в жизнь, - призналась его мама.

На этом рисунке маленький художник нарисовал всю свою дружную семью, путешествующую на воздушном шаре: папу, маму, старшего брата и себя. В жизни любого человека очень важно, когда тебя любят, и когда есть семья. Генри Дарбинян, как теперь говорят, особенный ребенок, у него аутизм. Но во всем остальном он вполне себе обычный мальчишка. Ходит в специализированную школу, хотя иногда и не хочется. Любит общение. Дружен с ребятами во дворе. Занимается плаванием. Рисует.

– Нам его преподавательница по рисованию иногда говорит: можно я оставлю этот рисунок у себя? – рассказываем мама. – А потом отправляет рисунок на конкурс. Не как особенного ребенка, а обычного мальчика. И нам вдруг приходят дипломы за победу. Рисовать Генри очень нравится, и у него получается.

Но, конечно, пока самой большой его наградой стало граффити на стене школы. Кимовск от дома маленького художника не так уж и близко, но очень скоро он сможет увидеть все своими глазами. Папа заверил, что они обязательно приедут, познакомятся с детьми, которые ходят в эту школу, а ученики школы пообщаются с художником, который подарил им свою работу.

В современной жизни, где все мы так иногда разобщены, очень важно, что появилась возможность сделать людей друг другу ближе, показать, что есть семьи с особенными детьми, которые также нуждаются во внимании, заботе.

– Мы будем вас поддерживать во всех творческих начинаниях, – сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин. – Это важно, чтобы люди видели, что у нас есть такие дети, гордились нашими детками, которые посвящают себя творчеству.

А представитель единого волонтерского центра Павел Астафьев объявил, что общим решением принято объявить победителями конкурса «Стены смыслов» все присланные рисунки.