Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Алексинский городской суд

В Алексине будут судить жителя Малоярославца за нарушение требований охраны труда. Из-за его халатности на предприятии сильно пострадал рабочий.

По предварительной версии следствия 55-летний мужчина, будучи директором ООО «СтройПрогресс», не проинструктировал должным образом работников, которые должны были демонтировать оборудование на заводе АО НПО «Тяжпромарматура». Из-за этого 28 мая на работника, который находился в тот момент в цехе № 3 в Алексине упал ходовой винт станка, от чего мужчина получил тяжелые травмы.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Алексинский городской суд.

Прокуратура также провела проверку в ООО «СтройПрогресс», которая показала, что данное предприятие не контролирует действия сотрудников при работах повышенной опасности. В результате инспекции руководителю общества вынесено представление, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.