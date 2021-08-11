Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 16:25

Сгоревшие свиные головы, обнаруженные в Тульской области, отправили на экспертизу

Ветеринарная служба проверит их на африканскую чуму
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сгоревшие свиные головы, обнаруженные в Тульской области, отправили на экспертизу

Сгоревшие свиные головы, обнаруженные в Тульской области, отправили на экспертизу

Фото: соцсети

Напомним, накануне жители села Протасово Дубенского района обнаружили неподалеку от своих домов несколько десятков сожженных свиных голов. Головы имеют признаки ветеринарно-санитарной экспертизы. Имеются пластиковые ушные бирки, но из-за оплавления идентифицировать останки не представляется возможным.

Очевидно, что по какой-то причине владельцы стада не захотели, чтобы их нашли. Поэтому 11 августа специалисты государственной ветеринарной службы отобрали биоматериал, который направлен в Тульскую областную ветеринарную лабораторию для проведения исследования на африканскую чуму свиней.

По решению районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в целях профилактики распространения возможной инфекции отходы животных сожжены, засыпаны землей, проведена дезинфекция.