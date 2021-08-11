В Туле осудили местного жителя и жителя Москвы за кражу автомобильных шин

Общая сумма убытков предприятия составила более 90 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили 26-летнего местного жителя и 33-летнего жителя Москвы за кражи по предварительному сговору и кражу с банковского счета. Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд.

В ходе следствия выяснилось, что 15 января 2021 года подельники проникли на территорию ООО «Грин Юнион», с которой украли комплект летних шин с дисками и компрессор. Общая сумма убытков предприятия составила более 90 тысяч рублей.

Кроме того, один из соучастников в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года вытащил из кармана куртки своего знакомого три банковские карты, потратив с них в разных магазинах более 6 тысяч рублей.

Суд отправил подельников на 1 год 10 месяцев и 2 года 5 месяцев в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.