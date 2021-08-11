Женщина присвоила себе налоговые выплаты пятерых граждан Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе начальник почтового отделения присвоила себе почти 80 тысяч рублей. Теперь женщина должна заплатить крупный штраф.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, 28-летняя женщина, работая начальником отделения почтовой связи, с с 13 октября по 10 ноября 2020 года получила от 5 жителей деньги в счет уплаты налогов на общую сумму 77 тысяч рублей. Однако эти деньги не поступили в налоговые органы, так как обвиняемая отменила операции по переводу и забрала средства себе.

Суд приговорил злоумышленницу к штрафу в 130 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.