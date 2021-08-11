Женщина не интересовалась жизнью детей и не платила алименты без уважительных причин Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области горе-мать на полгода лишили свободы: женщина не платила алименты. Местная жительница задолжала своим сыну и дочери более 700 тыс. рублей.

Судебные приставы неоднократно пытались взыскать с женщины долг на содержание ее детей, однако она не интересовалась их жизнью и не платила алименты без уважительных причин. За такое уклонение женщину привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, на которые гражданка не явилась.

Видя злостное нежелание женщины платить алименты и нести какую-либо ответственности, органы дознания УФССП России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В результате суд лишил женщину свободы на 6 месяцев.