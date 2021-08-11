В Тульской области украли легковушку и бросили, попав в ДТП Фото: соцсети

В ночь с 7 на 8 августа, около двух часов ночи от дома номер 30 по улице Энгельса в городе Алексин был угнан «ВАЗ 2108». Но угонщики недолго катались на краденном авто - примерно через 20 минут машина была разбита на улице Советской возле дома номер 105. Водитель не справился с управлением, врезался в тяжелый металлический мусорный контейнер и покинул место происшествия.

«Восьмерка» теперь нуждается в солидном ремонте, а ее законный владелец разыскивает через соцсети свидетелей угона и ДТП. Есть видеозапись, на которую попал злоумышленник.