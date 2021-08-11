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Происшествия11 августа 2021 11:53

Туле безработный украл у собутыльника мобильник

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в совершении кражи
Игорь КОПЫТОВ
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Туле безработный украл у собутыльника мобильник

Туле безработный украл у собутыльника мобильник

Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленник выпивал в одной компании с потерпевшим. В какой-то момент, заметив, что 48-летний собутыльник не может полностью контролировать свое состояние, забрал у него мобильный телефон и ушел.

Когда потерпевший обнаружил это и обратился в полицию, то описал возможного похитителя. Предположение, что к краже может быть причастен случайный знакомый жертвы, подтвердилось. 45-летний неработающий и ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.