Туле безработный украл у собутыльника мобильник Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленник выпивал в одной компании с потерпевшим. В какой-то момент, заметив, что 48-летний собутыльник не может полностью контролировать свое состояние, забрал у него мобильный телефон и ушел.

Когда потерпевший обнаружил это и обратился в полицию, то описал возможного похитителя. Предположение, что к краже может быть причастен случайный знакомый жертвы, подтвердилось. 45-летний неработающий и ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.