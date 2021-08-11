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Общество11 августа 2021 17:33

В центре Белева нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Уничтожила ее группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы
Елена Иргиз
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МЧС также предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах безопасности

МЧС также предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах безопасности

Фото: материалы пресс-служб

В центре Белева спасатели нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Граната М-24 была обнаружена на улице Карла Маркса. Уничтожила ее группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы.

МЧС также предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах безопасности в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

В случае чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".