В центре Белева нашли гранату времен Великой Отечественной войны

МЧС также предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах безопасности Фото: материалы пресс-служб

В центре Белева спасатели нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Граната М-24 была обнаружена на улице Карла Маркса. Уничтожила ее группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы.

МЧС также предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах безопасности в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

В случае чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".