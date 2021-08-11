Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 18:06

Какая погода будет в Туле 12 августа

Прогноз дают метеорологи
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах до позднего вечера будет сохраняться вода

На дорогах до позднего вечера будет сохраняться вода

Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 12 августа, в Туле синоптики прогнозируют дождь, временами грозу. Температура воздуха при этом понизится до +20..+22°C.

Ветер утром северный, к вечеру сменится на западный, 2-3 метра в секунду. Ночью и рано утром возможны порывы до 8-9 м/с., днем - не более 5-6 метров. На дорогах до позднего вечера будет сохраняться вода, будьте осторожны.

Атмосферное давление пониженное, влажность - от 82 до 96%. Также в течение суток может ощущаться небольшая геомагнитная активность.