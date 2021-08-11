Тульским чиновникам не удалось оспорить требования многодетных семей провести им коммуникации Фото: Алексей ФОКИН

Суть истории: еще в 2013 году в Северном Заречье были выделены земли под участки для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей. Подразумевалось, что со временем у людей появятся все признаки благоустройства — коммуникации, дорога и так далее. Однако на деле за все эти годы в микрорайоне провели разве что электричество. В конечном итоге, в прошлом году несколько десятков семей подали в суд на городскую администрацию с требованием срочно провести все блага цивилизации.

На суде представители Тулы согласились, что коммуникации будут, вот только сроки определили туманно-перспективные. И газовые сети рассчитали, что можно проложить только в течение нескольких лет, и водопроводные — учитывая высокую стоимость даже только проектных работ. А в качестве дополнительного аргумента решили оспорить решение суда, которое требовало все сделать максимум за год.

10 августа апелляцию чиновников отклонили, оставив решение суда первичной инстанции без изменений.