Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 10:52

Тульским чиновникам не удалось оспорить требования многодетных семей провести им коммуникации

В Тульском областном суде 10 августа рассмотрели апелляционную жалобу администрации Тулы
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульским чиновникам не удалось оспорить требования многодетных семей провести им коммуникации

Тульским чиновникам не удалось оспорить требования многодетных семей провести им коммуникации

Фото: Алексей ФОКИН

Суть истории: еще в 2013 году в Северном Заречье были выделены земли под участки для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей. Подразумевалось, что со временем у людей появятся все признаки благоустройства — коммуникации, дорога и так далее. Однако на деле за все эти годы в микрорайоне провели разве что электричество. В конечном итоге, в прошлом году несколько десятков семей подали в суд на городскую администрацию с требованием срочно провести все блага цивилизации.

На суде представители Тулы согласились, что коммуникации будут, вот только сроки определили туманно-перспективные. И газовые сети рассчитали, что можно проложить только в течение нескольких лет, и водопроводные — учитывая высокую стоимость даже только проектных работ. А в качестве дополнительного аргумента решили оспорить решение суда, которое требовало все сделать максимум за год.

10 августа апелляцию чиновников отклонили, оставив решение суда первичной инстанции без изменений.