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Происшествия11 августа 2021 10:20

В Туле мужчина попытался отнять сумку у прохожей, но не ожидал отпора

Полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося совершить грабеж
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле мужчина попытался отнять сумку у прохожей, но не ожидал отпора

В Туле мужчина попытался отнять сумку у прохожей, но не ожидал отпора

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, мужчина выбрал в качестве своей жертвы 50-летнюю женщину, которую подсторожил у ее собственного дома на улице Дмитрия Ульянова в Туле. Ранним утром он напал на нее и попытался вырвать из рук сумку. Но потерпевшая оказала активное сопротивление, и злоумышленнику не удалось завладеть добычей.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. 29-летний неработающий и ранее судимый подозреваемый уже во всем признался. Теперь в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ.