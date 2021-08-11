В Туле мужчина попытался отнять сумку у прохожей, но не ожидал отпора Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, мужчина выбрал в качестве своей жертвы 50-летнюю женщину, которую подсторожил у ее собственного дома на улице Дмитрия Ульянова в Туле. Ранним утром он напал на нее и попытался вырвать из рук сумку. Но потерпевшая оказала активное сопротивление, и злоумышленнику не удалось завладеть добычей.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. 29-летний неработающий и ранее судимый подозреваемый уже во всем признался. Теперь в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ.