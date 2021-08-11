Больше 18 тысяч жителей Тульской области с начала года оштрафованы за нарушение масочного режима Фото: Алексей ФОКИН

На начало августа сотрудники правоохранительных органов составили 18115 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты. Больше всего - на объектах розничной торговли – 11515, далее в зданиях, строениях, сооружениях и медицинских организациях –3373, на остановочных павильонах – 2363, в общественном транспорте – 830.

Также были оштрафованы 34 представителя организаций и индивидуальных предпринимателей за оказание услуг гражданам без масок.