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Общество11 августа 2021 10:03

Больше 18 тысяч жителей Тульской области с начала года оштрафованы за нарушение масочного режима

Из них более 600 составлено за минувшую неделю
Игорь КОПЫТОВ
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Больше 18 тысяч жителей Тульской области с начала года оштрафованы за нарушение масочного режима

Больше 18 тысяч жителей Тульской области с начала года оштрафованы за нарушение масочного режима

Фото: Алексей ФОКИН

На начало августа сотрудники правоохранительных органов составили 18115 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты. Больше всего - на объектах розничной торговли – 11515, далее в зданиях, строениях, сооружениях и медицинских организациях –3373, на остановочных павильонах – 2363, в общественном транспорте – 830.

Также были оштрафованы 34 представителя организаций и индивидуальных предпринимателей за оказание услуг гражданам без масок.