Машину при этом у мужчины не конфисковали
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области оштрафовали таксиста без лицензии. Житель Суворова перевозил пассажиров на личном автомобиле без соответствующих документов.
В суде было установлено, что в июле 2021 года в Суворове мужчина оказывал коммерческие услуги, не имея разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
В ходе разбирательства местный житель вину свою признал. Мировой судья назначил ему штраф в 2000 рублей. Машину при этом у мужчины не конфисковали.