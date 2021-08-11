Машину при этом у мужчины не конфисковали Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области оштрафовали таксиста без лицензии. Житель Суворова перевозил пассажиров на личном автомобиле без соответствующих документов.

В суде было установлено, что в июле 2021 года в Суворове мужчина оказывал коммерческие услуги, не имея разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В ходе разбирательства местный житель вину свою признал. Мировой судья назначил ему штраф в 2000 рублей. Машину при этом у мужчины не конфисковали.