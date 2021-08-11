Мужчина должен заплатить штраф в тысячу рублей Фото: Алексей ФОКИН

За украденные две бутылки джина житель Суворова заплатит в два раза дороже. Административное дело рассмотрел районный мировой судья.

В суде выяснилось, что в июле 2021 года в одном из магазинов сети «Пятерочка» местный житель украл две бутылки Джин Барристер Драй 40% на сумму 507,3 рублей. Вину свою мужчина признал.

За это преступление суд назначил жителю Суворова штраф в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.