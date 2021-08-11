Туляки могут получить бесплатный билет в цирк за прививку от коронавируса Фото: Игорь КОПЫТОВ

Совместная акция Тульского госцирка и Ваныкинской больницы продлена до 1 сентября - туляки, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить бесплатный билет в цирк. В ее рамках жители региона, которые первично вакцинировались или привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» в пункте вакцинации в Тульском цирке, организованном могут получить сертификат, который можно обменять на бесплатный билет на представление. Это можно сделать сразу после процедуры вакцинации.

Кабинет вакцинации располагается в фойе цирка и работает по вторникам, четвергам и субботам, с 14:00 до 18:00.