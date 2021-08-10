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Общество10 августа 2021 17:46

Житель Новомосковска задолжал своим дочерям 300 тыс. рублей

С горе-отца штраф взыскали судебные приставы
Елена Иргиз
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Главным стимулом все же выплатить деньги своим детям стала перспектива суда и административной ответственности

Главным стимулом все же выплатить деньги своим детям стала перспектива суда и административной ответственности

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Новомосковска задолжал своим дочерям 300 тыс. рублей. С горе-отца штраф взыскали судебные приставы.

Мужчина отказывался выплачивать деньги на содержание своих несовершеннолетних детей, и жизнью дочерей вообще не интересовался. Судебные приставы несколько раз разговаривали с 30-летним мужчиной, пока наконец им не удалось убедить его погасить задолженность.

Главным стимулом все же выплатить деньги своим детям стала перспектива суда и административной ответственности: испугавшись последствий, житель Новомосковска полностью погасил задолженность по алиментам.