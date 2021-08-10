Главным стимулом все же выплатить деньги своим детям стала перспектива суда и административной ответственности Фото: Алексей ФОКИН

Житель Новомосковска задолжал своим дочерям 300 тыс. рублей. С горе-отца штраф взыскали судебные приставы.

Мужчина отказывался выплачивать деньги на содержание своих несовершеннолетних детей, и жизнью дочерей вообще не интересовался. Судебные приставы несколько раз разговаривали с 30-летним мужчиной, пока наконец им не удалось убедить его погасить задолженность.

Главным стимулом все же выплатить деньги своим детям стала перспектива суда и административной ответственности: испугавшись последствий, житель Новомосковска полностью погасил задолженность по алиментам.