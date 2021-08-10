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Общество10 августа 2021 16:37

В Тульской области 10-11 августа ожидается высокая пожароопасность 4 класса

Спасатели объявили метеопредупреждение
Елена Иргиз
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Изображение с сайта pixabay.com

Изображение с сайта pixabay.com

В Тульской области 10-11 августа 2021 года ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Это коснется южной части региона - Плавского района и Ефремова, сообщают метеорологи.

В связи с этим, ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям и гостям региона о правилах и ограничениях.

Во время действия противопожарного режима:

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации, немедленно звоните в Единую службу спасения с городского телефона - "01" или с мобильного - "112" и "101".