От выполнения обязательств неплательщик всячески уклонялся, и за рассрочкой не обращался Фото: Алексей ФОКИН

За отказ оплатить уголовный штраф туляк отработает 80 часов. Ранее мужчина задолжал государству 100 тысяч рублей.

Судебные приставы взыскивали с жителя областного центра уголовный штраф за незаконное пересечение границы России. По суду житель Тулы должен был заплатить сто тысяч рублей, о чем ему было известно. Также приставы ранее разъяснили мужчине, что он может обратиться в суд за рассрочкой платежа.

Однако от выполнения обязательств неплательщик всячески уклонялся, и за рассрочкой не обращался. Тогда приставы подали в суд заявление о замене штрафа другим наказанием. Суд согласился с просьбой. Теперь туляку придется отработать 80 часов обязательных работ.