Тульская «Академия Михайлова» проиграла на сборах «Спутнику» Фото: материалы пресс-служб

Выступающие в рамках Молодежной хоккейной лиги России игроки тульской «Академии Михайлова» уступили клубу из Альметьевска на предсезонных сборах в Казани — 1:3 (0:1, 1:2, 1:3).

Надо отдать должное «спутники» выглядели более сильной и сыгранной командой, с первых же минут навязав нашим парням темп. Счет уже на 2-й минуте открыл Рузиль Ганиев, во втором периоде на 24-й отличился Раиль Кабиров, но уже через три минуты Илья Лыков забил, как выяснилось единственную ответную шайбу. К сожалению, третий период прошел под знаменами альметьевских игроков — точку в поединке поставил на 42-й минуте Семен Ионов.