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Спорт10 августа 2021 15:17

Хоккеисты тульского АКМ уступили «СКА-Нева» со счетом 0:3

Встреча прошла в рамках «предсезонки»
Игорь КОПЫТОВ
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Хоккеисты тульского АКМ уступили «СКА-Нева» со счетом 0:3

Хоккеисты тульского АКМ уступили «СКА-Нева» со счетом 0:3

Фото: материалы пресс-служб

В очередном товарищеском матче в Минске новички ВХЛ из Тулы — команда АКМ — «в сухую» уступили «СКА-Нева» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:3).

Счет в матче в меньшинстве открыл Дмитрий Овечкин с передачи Алексея Ожгихина. В третьем периоде «СКА-Нева» развила преимущество и забросила еще две шайбы, будучи уже в большинстве. Хет-трик сделал Дмитрий Овечкин. Во второй шайбе ему ассистировали Илья Иванцов и Кирилл Танков, а в третьей - Никита Смирнов.

Ворота команды тульской области защищал Тимур Шиянов.