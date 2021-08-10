Хоккеисты тульского АКМ уступили «СКА-Нева» со счетом 0:3 Фото: материалы пресс-служб

В очередном товарищеском матче в Минске новички ВХЛ из Тулы — команда АКМ — «в сухую» уступили «СКА-Нева» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:3).

Счет в матче в меньшинстве открыл Дмитрий Овечкин с передачи Алексея Ожгихина. В третьем периоде «СКА-Нева» развила преимущество и забросила еще две шайбы, будучи уже в большинстве. Хет-трик сделал Дмитрий Овечкин. Во второй шайбе ему ассистировали Илья Иванцов и Кирилл Танков, а в третьей - Никита Смирнов.

Ворота команды тульской области защищал Тимур Шиянов.