Жительницу Тульской области арестовали за отказ платить алименты

Ранее суд приговорил женщину к обязательным работам, но она на них не явилась Фото: материалы пресс-служб

За отказ платить алименты своему сыну жительницу Тульской области арестовали на 5 суток. Ранее женщина должна была отработать 70 часов, но и от этой обязанности она уклонилась.

Всего горе-мать задолжала ребенку более 140 тысяч рублей, при этом платить деньги на содержание сына даже и не собиралась. Приставы привлекли ее к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд приговорил женщину к обязательным работам, но она на них не явилась. Тогда горе-мать арестовали на 5 суток за уклонение от исполнения административного наказания.