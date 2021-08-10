Уехавший на Hyundai Solaris 29-летний туляк нашелся живым и здоровым

Все обстоятельства происшествия выясняются Фото: Алексей ФОКИН

Уехавший на Hyundai Solaris 29-летний туляк нашелся. Его обнаружила полиция после комплекса оперативных мероприятий.

В отделение с заявлением о пропаже обратился 37-летний знакомый туляка. По его словам, пропавший взял у него в аренду автомобиль и несколько дней не выходил на связь.

Мужчину разыскивали как в Тульской области, так и за пределами региона, искал его и отряд «ЛизаАлерт». В итоге туляка нашли в машине в областном центре живым и здоровым. Все обстоятельства происшествия, в частности, почему мужчина не выходил на связь, - выясняются.