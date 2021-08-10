В районе Солунского кладбища сточные воды загрязняют реку Тулицу Фото: Алексей ФОКИН

Неочищенные стоки темно-оранжевого цвета в больших объемах попадают по склону в реку Тулица. Территория вокруг места сброса сильно заболочена и также имеет неестественный ржавый оттенок. Можно с большой долей вероятности предположить, что загрязнение Тулицы происходит по вине одного из промышленных предприятий, расположенных вблизи. Однако утверждать это трудно — внешне до источника загрязнения не проследить - ржавый поток выходит из-под земли.

Сейчас специалисты центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ отобрали в реке пробы воды выше и ниже точки сброса. Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводит соответствующую проверку.

Автобусы маршрутов № 11 и № 12 пойдут по улицам 9 мая и проспекту Ленина, № 26 — через Советскую и Красноармейский проспект, № 38 - Красноармейский проспект, ул. Советскую и проспект Ленина, № 40 - через улицу Мира.

Троллейбус № 4 - по пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии, а № 5 -по пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. - ул. Путейская.