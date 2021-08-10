Женщина неоднократно превышала скорость и не соблюдала требований и предписаний дорожных знаков Фото: материалы пресс-служб

Жительница Тулы лишилась более 30 тыс. рублей за нарушения ПДД. Сумму штрафов со счета женщины взыскали судебные приставы.

Оказалось, что женщина неоднократно превышала скорость и не соблюдала требований и предписаний дорожных знаков. При этом ее уведомили о том, что долги по штрафам надо платить, но делать это она не торопилась.

Тогда судебные приставы-исполнители запросили у банков и других кредитных организаций сведения о счетах неплательщицы. На одном из них оказалась необходимая для погашения задолженности сумма. После списания денежных средств, штрафы были оплачены в полном объеме.