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Общество10 августа 2021 14:28

В районе Солунского кладбища сточные воды загрязняют реку Тулицу

Об этом сообщали местные жители в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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В районе Солунского кладбища сточные воды загрязняют реку Тулицу

В районе Солунского кладбища сточные воды загрязняют реку Тулицу

Фото: соцсети

Неочищенные стоки темно-оранжевого цвета в больших объемах попадают по склону в реку Тулица. Территория вокруг места сброса сильно заболочена и также имеет неестественный ржавый оттенок. Можно с большой долей вероятности предположить, что загрязнение Тулицы происходит по вине одного из промышленных предприятий, расположенных вблизи. Однако утверждать это трудно — внешне до источника загрязнения не проследить - ржавый поток выходит из-под земли.

Сейчас специалисты центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ отобрали в реке пробы воды выше и ниже точки сброса. Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводит соответствующую проверку.