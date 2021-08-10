В районе Солунского кладбища сточные воды загрязняют реку Тулицу Фото: соцсети

Неочищенные стоки темно-оранжевого цвета в больших объемах попадают по склону в реку Тулица. Территория вокруг места сброса сильно заболочена и также имеет неестественный ржавый оттенок. Можно с большой долей вероятности предположить, что загрязнение Тулицы происходит по вине одного из промышленных предприятий, расположенных вблизи. Однако утверждать это трудно — внешне до источника загрязнения не проследить - ржавый поток выходит из-под земли.

Сейчас специалисты центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ отобрали в реке пробы воды выше и ниже точки сброса. Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области проводит соответствующую проверку.