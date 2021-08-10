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Общество10 августа 2021 13:49

В Туле полицейский спас падавшего с балкона 9 этажа парня

ЧП произошло в самом центре города
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле полицейский спас падавшего с балкона 9 этажа парня

В Туле полицейский спас падавшего с балкона 9 этажа парня

Фото: Алексей ФОКИН

Жители вызвали наряд полиции на минувших выходных, заметив на перилах балкона одной из многоэтажек на улице Лейтейзена раздетого до трусов молодого человека. Тело его было покрыто множеством порезов.

Двери правоохранителям пришлось вскрывать. Однако слезать с перил туляк категорически отказывался, а в один момент так и вовсе стал заваливаться на улицу. Тут его мгновенно схватил за ногу один из полицейских и удерживал так в течение нескольких минут до того, как спасателям удалось поднять 18-летнего молодого человека обратно в квартиру.

Сейчас мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга, которое он получил, ударившись о стену дома в тот момент, когда его поймал полицейский.