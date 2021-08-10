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Звезды10 августа 2021 13:19

Тульский военно-исторический музей объявил акцию «Мое детство – война»

Акция призвана рассказать о тех, кто не воевал, а жил в тот период
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский военно-исторический музей объявил акцию «Мое детство – война»

Тульский военно-исторический музей объявил акцию «Мое детство – война»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сотрудники музея просят жителей Тулы и области присылать информацию о родственниках, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны.

У многих она отняла родных, близких, сделала их сиротами. Все, оставшиеся в живых, говорят: «Мы – выжили, нам – повезло». В их свидетельствах своя – не боевая, но бьющая прямо в сердце - память о тех страшных событиях.

Полученные материалы будут опубликованы в сети Интернет.

Подробности - на сайте и страницах музея.