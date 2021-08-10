Тульский военно-исторический музей объявил акцию «Мое детство – война» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сотрудники музея просят жителей Тулы и области присылать информацию о родственниках, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны.

У многих она отняла родных, близких, сделала их сиротами. Все, оставшиеся в живых, говорят: «Мы – выжили, нам – повезло». В их свидетельствах своя – не боевая, но бьющая прямо в сердце - память о тех страшных событиях.

Полученные материалы будут опубликованы в сети Интернет.

Подробности - на сайте и страницах музея.