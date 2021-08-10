Почти две трети домов в Тульской области готовы к отопительному сезону Фото: Алексей ФОКИН

Общий процент готовности к отопительному сезону, по последним данным, составляет 72%. Этот показатель соответствует уровню прошлого года. В лидерах – Каменский, Одоевский, Кимовский и Узловский районы. А вот Алексин и Донской — в отстающих. Рисков срыва подготовки к отопительному сезону нет.

В более 64% жилых многоквартирных домов выполнена опрессовка системы центрального отопления. Уже принято 4647 паспортов готовности объектов. Крайний срок наступит 1 сентября.