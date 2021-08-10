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Общество10 августа 2021 10:55

Почти две трети домов в Тульской области готовы к отопительному сезону

Основные работы должны завершиться к началу осени
Игорь КОПЫТОВ
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Почти две трети домов в Тульской области готовы к отопительному сезону

Почти две трети домов в Тульской области готовы к отопительному сезону

Фото: Алексей ФОКИН

Общий процент готовности к отопительному сезону, по последним данным, составляет 72%. Этот показатель соответствует уровню прошлого года. В лидерах – Каменский, Одоевский, Кимовский и Узловский районы. А вот Алексин и Донской — в отстающих. Рисков срыва подготовки к отопительному сезону нет.

В более 64% жилых многоквартирных домов выполнена опрессовка системы центрального отопления. Уже принято 4647 паспортов готовности объектов. Крайний срок наступит 1 сентября.