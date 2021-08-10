Театральные фестивали в Тульской области могут все же состояться в сентябре Фото: Алексей ФОКИН

Возможность такая появляется, учитывая снижение заболеваемости коронавирусом в Тульской области, а также темпы вакцинации, позволяющие сформировать коллективный иммунитет.

Напомним, что ранее в регионе из-за эпидобстановки по рекомендации Роспотребнадзора было принято решение отложить на неопределенный срок Международный театральный фестиваль «Толстой», XIII Междунаролдный фестивал «Театральный дворик», а также X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего».

Если благоприятные тенденции сохранятся, есть шансы провести эти мероприятия в режиме офф-лайн. Также рассматривается вопрос форматов для грядущих Дня города и Дня Тульской области.