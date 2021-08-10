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Звезды10 августа 2021 9:45

Театральные фестивали в Тульской области могут все же состояться в сентябре

Этот вопрос обсуждался накануне на заседании оперативного штаба
Игорь КОПЫТОВ
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Театральные фестивали в Тульской области могут все же состояться в сентябре

Театральные фестивали в Тульской области могут все же состояться в сентябре

Фото: Алексей ФОКИН

Возможность такая появляется, учитывая снижение заболеваемости коронавирусом в Тульской области, а также темпы вакцинации, позволяющие сформировать коллективный иммунитет.

Напомним, что ранее в регионе из-за эпидобстановки по рекомендации Роспотребнадзора было принято решение отложить на неопределенный срок Международный театральный фестиваль «Толстой», XIII Междунаролдный фестивал «Театральный дворик», а также X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего».

Если благоприятные тенденции сохранятся, есть шансы провести эти мероприятия в режиме офф-лайн. Также рассматривается вопрос форматов для грядущих Дня города и Дня Тульской области.