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Общество10 августа 2021 10:11

В Тульской области заблокировали сайты со способами незаконной охоты

Две страницы в интернете выявились в ходе проверки региональной прокуратуры
Елена Иргиз
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За применение таких способов охоты может быть как административная, так и уголовная ответственность

За применение таких способов охоты может быть как административная, так и уголовная ответственность

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайты с информацией о незаконных способах охоты на пушных животных - при помощи ножных капканов и петель. Две страницы в интернете выявились в ходе проверки региональной прокуратуры.

При помощи таких капканов и петель охотиться на животных запрещено - за это может быть как административная ответственность за нарушение правил охоты, так и уголовная ответственность за незаконную охоту и жестокое обращение с животными.

В связи с этим, прокуратура области обратилась в суд с требованием запретить распространение такой информации. Суд согласился с иском. В настоящее время сайты заблокированы.