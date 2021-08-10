Во всех школах Тульской области к 1 сентября появятся тревожные кнопки

Также торжественные линейки, посвященные 1 сентября, пройдут на открытом воздухе Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается подготовка к новому учебному году. Готовность образовательных учреждений к 1 сентября обсудили вчера, 9 августа, в правительстве региона.

В частности, во всех школах городов и поселков области появятся кнопки тревожной сигнализации для вызова подразделений вневедомственной охраны. Сообщается, что автоматической системой пожаротушения уже оборудованы все образовательные учреждения.

Утром детям и педагогам так же будут измерять температуру, усилятся меры дезинфекции помещений. За каждым классом, как и в прошлом году, закрепят отдельный кабинет, а расписание уроков и график посещения столовой будут составлены таким образом, чтобы разные классы как можно меньше пересекались между собой.

Также торжественные линейки, посвященные 1 сентября, пройдут на открытом воздухе, если это позволит погода. В основном на линейки выдут 1 и 11 классы, но возможно присутствие и других параллелей - это зависит от количества учеников и размеров территорий школ. Допускаются на торжественные мероприятия и родители, однако только в масках и при строгом соблюдении социальной дистанции.