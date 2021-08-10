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Происшествия10 августа 2021 9:02

В Дубенском районе местный житель угрожал топором врачам и полицейским

Так мужчина отреагировал на появление бригады скорой помощи
Елена Иргиз
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Это произошло днем 9 августа

Это произошло днем 9 августа

Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе местный житель угрожал топором врачам и полицейским. Это произошло днем 9 августа.

Как сообщает региональное УМВД, родственники 48-летнего жителя деревни Протасово вызвали скорую помощь для его госпитализации. Однако на появление врачей и полиции мужчина ответил очень агрессивно: стал замахиваться на них топором. В ответ полицейский сделал два предупредительных выстрела из пистолета. Тогда неадекватно ведущий себя мужчина закрылся в своем доме и через дверь продолжал угрожать окружающим.

Совместными усилиями полиции и Росгвардии агрессивного жителя Дубенского района задержали. От его угроз и действий никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.