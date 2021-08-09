Где в Туле не будет света завтра, 10 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:00 до 15:00 - ул. Кутузова, 34 к. 1;

с 09:00 до 16:00 - ул. Шоссейная 98, 100, 104, 102-а; ул. Тихмянова 40-а, 102-а; Одоевское ш. 100; 12-й пр-зд 36, 45-б, 51; 13-й пр-зд 31-а, 32, 36; Торховский пр-зд, 4; ул. М. Смиронова, 26-40 (четн.), 41-53 (нечетн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечетн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечетн.), 18-22 (четн.); ул. Оборонная, 52; 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 16-й пр-зд, 22-66 (четн.), 21-67 (нечетн.); 17-й пр-зд, 22-62 (четн.), 21-65 (нечетн.); 18-й пр-зд, 23-53; 23-й пр-зд, 724-й пр-зд, 1-24; 25-й пр-зд, 2-а, 1-15 (нечетн.), 44; 28-й пр-зд, 43, 56, 58; ул. Шишкина, 52-76 (четн.), 61-83 (нечетн.); ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (четн.), 33, 35; ул. Карпова/ул. Октябрьская, (АЗС); ул. Речная, 69-85 (нечетн.), 72-90 (четн.); ул. Тесницкая, 3, 7, 9; ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7; 1-й Тесницкий пр-зд, 5; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8; ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10; п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-зд, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 11, 6, 8, 9; ул. Фестивальная, 2-24 (четн.), 1-15 (нечетн.), 6-а; ул. Малаховская, 24; ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24; 21-й Горельский пр-зд, 53; Гарнизонный пр-зд (ГСК № 8);

с 09:00 до 17:00 - ул. Рязанская; ул. М. Горького, 41, 51, 45-а, 47; ул. Пузакова, 78; ул. Мосина, 25, 21, 19; ул. Лейтейзена, 1-в; Мясново: ул. Рогова, 52-58 (четн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечетн.), 42-64 (четн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечетн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (четн.); ул. Лобачевского, 62-б, 82-а; ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, б, в, г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26;

с 09:00 до 18:00 - ул. Оружейная, 2-а, 2-в; ул. Мира, 21, 23.