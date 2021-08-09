В Тульской области разыскивают свидетелей смертельной аварии Фото: соцсети

В Тульской области Госавтоинспекция разыскивает свидетелей и очевидцев смертельной аварии от 24 июля. В 01.15 на 43-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Новомосковского района 35-летний мужчина за рулем «Лады 217030» не выбрал безопасную дистанцию до двигающихся впереди мопедов «Рейсер»и «Альфа», на которых ехали два юноши 15 и 17 лет, и врезался в них. После этого «Лада» съехала в придорожный кювет.

В результате ДТП младший парень от полученных травм скончался на месте происшествия, а старший был с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, связаться с дежурной частью по городу Новомосковску по номеру телефона 8 (48762)6-22-73.