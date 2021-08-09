9 августа в Туле из-за жары вновь организована бесплатная раздача воды Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня в Туле из-за жары организована бесплатная раздача воды. Столбики термометров вновь поднялись выше 30-градусной отметки.

Воды можно испить в точках по продаже кваса по следующим адресам:

Заречье — ул. Максима Горького, 14; ул. Октябрьская, 9; ул. Пузакова, 5; ул. Октябрьская, 95; пересечение улиц Октябрьской и Пузакова;

Пролетарский район — ул. Кутузова, 13; ул. Вильямса, 32; пересечение улиц Марата и Плеханова; ул. Металлургов, 43 и 62;

Центральный район — ул. Фрунзе, 5; ул. Кауля, 45; ул. Н. Руднева, 62;

Советский район - проспект Ленина, 28; пересечение улиц Жаворонкова и Ф. Энгельса; пересечение проспекта Ленина и улицы Советской; пересечение улицы Первомайской и проспекта Ленина;

Привокзальный район - Красноармейский проспект, 17 и 48, корп. 2; пересечение улиц Смидович и 9 Мая.