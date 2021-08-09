Двое детей спасены из пожара в Пролетарском округе Тулы Фото: материалы пресс-служб

9 августа в 10:27 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Вильямса. Открытое горение было ликвидировано за два десятка минут.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 6 человек, из них - двое детей.

В результате происшествия в комнате сгорела часть шкафа с постельными принадлежностями. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.