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Происшествия9 августа 2021 14:57

Двое детей спасены из пожара в Пролетарском округе Тулы

Возгорание произошло сегодня, 9 августа
Игорь КОПЫТОВ
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Двое детей спасены из пожара в Пролетарском округе Тулы

Двое детей спасены из пожара в Пролетарском округе Тулы

Фото: материалы пресс-служб

9 августа в 10:27 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Вильямса. Открытое горение было ликвидировано за два десятка минут.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 6 человек, из них - двое детей.

В результате происшествия в комнате сгорела часть шкафа с постельными принадлежностями. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.