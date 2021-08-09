«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением пункты вакцинации в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Еще семь видеокамер установлены в областном центре в пунктах вакцинации на площадках ТЦ «Гостиный двор», МФЦ на ул. Октябрьской и в горбольницах № 9 и 10. Кроме того, пять видеокамер подключены в районных медучреждениях Белева, Кимовска, Куркино и Одоева. Ранее «Ростелеком» также развернул видеонаблюдение в учреждениях здравоохранения Тулы, Алексинского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.

Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области – министр здравоохранения Тульской области:

«В настоящее время в регионе работают 55 прививочных пунктов, 48 выездных прививочных бригад и 10 мобильных комплексов. План вакцинации выполнен почти на 70 процентов. Иммунитет к коронавирусу уже имеют 55 процентов жителей области. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в пунктах вакцинации, мы получили возможность оперативно контролировать ситуацию на местах, следить за нагрузкой на участках и работой медперсонала, а также при необходимости просматривать архив видеозаписей».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания обладает собственной масштабной оптоволоконной сетью. Благодаря этому мы оперативно смогли организовать для министерства здравоохранения Тульской области видеонаблюдение в разных точках региона. В зависимости от пожеланий заказчика система может сигнализировать по нештатным ситуациям с мгновенным уведомлением о тревожном событии. Все видеозаписи хранятся в наших облачных центрах обработки данных на базе защищенных оптических каналов связи».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Видеонаблюдение можно оперативно организовать на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Услуга позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории.

Всю необходимую информацию об услуге «Видеонаблюдение» можно найти на сайте компании и узнать по телефону единого контакт-центра «Ростелекома» 8 800 200 30 00.