Проект «Азбука интернета» пополнился новыми видеоуроками Фото: материалы пресс-служб

Они интегрированы в разделы онлайн-учебника, а также для удобства продублированы на отдельной странице портала по ссылке: https://www.azbukainterneta.ru/guidelines/video/. Видеоуроки иллюстрируют действия, которые должен совершить пользователь, например, для форматирования текста, сохранения файла или удаления программы с компьютера. Сюжеты видеороликов определяются разработчиками программы «Азбука интернета» на основании самых распространенных вопросов слушателей курсов.

«Азбука интернета» — проект, в рамках которого выпускаются учебное пособие и методические материалы, проводятся занятия с пенсионерами; организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов.

Проект рассчитан на представителей возрастной группы 50+, часто слушателями курсов становятся люди совсем преклонного возраста. Им удобно не только слушать устные объяснения преподавателя, но и смотреть видеоролики, где наглядно показаны все операции. После очных занятий дома можно повторить урок и пересмотреть ролики.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, цель которого — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По данным Института информатизации образования Российской академии образования, все материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы. В 2020 году «Азбука интернета» вошла в число победителей конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) ООН, на котором было представлено более 700 проектов со всего мира. Проект победил в номинации «Доступ к информации и знаниям».

Все материалы базового курса программы «Азбука интернета» — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки размещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе. Материалы курса постоянно обновляются и дополняются.

На текущий момент на портале в разделе для преподавателей зарегистрировано более 8 500 человек.