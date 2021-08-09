90 нетрезвых водителей задержали в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

71839 правонарушений — превышение скорости и выезд на встречку - пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации. Еще 132 водителя нарушали требования к перевозке детей. 16 человек оказались за рулем, будучи лишенными прав.

53 водителя управляли транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения, а 37 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

Среди пешеходов тоже нашлись нарушители. Таковых оказалось 113 человек.