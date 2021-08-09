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Общество9 августа 2021 12:38

90 нетрезвых водителей задержали в Тульской области за минувшую неделю

Со 2 по 8 августа пресечено 76185 нарушений Правил дорожного движения
Игорь КОПЫТОВ
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90 нетрезвых водителей задержали в Тульской области за минувшую неделю

90 нетрезвых водителей задержали в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН

71839 правонарушений — превышение скорости и выезд на встречку - пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации. Еще 132 водителя нарушали требования к перевозке детей. 16 человек оказались за рулем, будучи лишенными прав.

53 водителя управляли транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения, а 37 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

Среди пешеходов тоже нашлись нарушители. Таковых оказалось 113 человек.