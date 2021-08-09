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Происшествия9 августа 2021 12:00

Безработный из Тулы убил своего деревенского собутыльника

Мужчина предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшее его смерть
Игорь КОПЫТОВ
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Безработный из Тулы убил своего деревенского собутыльника

Безработный из Тулы убил своего деревенского собутыльника

Фото: материалы пресс-служб

5 июня 2021 года 54-летний безработный туляк в ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков в деревне Большие Байдики Ясногорского района, нанес ему несколько ударов острым предметом по ногам. От полученных повреждений 63-летний потерпевший скончался до приезда скорой помощи от кровопотери.

Теперь туляк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело будет направлено в Ясногорский районный суд.