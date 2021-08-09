Литературный фестиваль «Хомяков home» в Тульской области пройдет в сентябре Фото: соцсети

Третий литературный фестиваль «Хомяков home» пройдет в усадьбе «Богучарово» 4 и 5 сентября. Центральным событием станут лаборатории современной поэзии, по итогам которым будет опубликован сборник работ участников.

В этом году «Хомяков home» объединится с фестивалем «ЛитераТула».

Еще 2 сентября в Доме Крафта на проспекте Ленина в Туле откроется выставка Леонида Тишкова с демонстрацией авторских книг художника и артефактов из коллекции Государственного музея Маяковского.

4 сентября в Богучарово пройдет гастрономический мастер-класс и дегустация, также лекции от Леонида Тишкова, Оксаны Васякиной, Артура Гиваргизова, скетч-сессия от «Простой школы», детская площадка от Литературного музея.

5 сентября на сцене «Октавы» поэты, участвующие в фестивале, устроят поэтическую читку.