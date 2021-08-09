В Туле задержали убийцу из Воронежской области Фото: Алексей ФОКИН

В Туле задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено 6 августа в городе Острогожске Воронежской области, где в ВАЗ-21124 было найдено тело 31-летнего мужчины, завернутое в матрас. Мотивом совершения преступления стало ограбление - у погибшего при себе было пять миллионов рублей. Мужчина скончался из-за травм головы.

Предполагаемый преступник - 30-летний Джамил Абдулаев - скрылся с места на Hyundai Solaris и отправился в направлении Москвы.

7 августа тульские полицейские совместно с коллегами из Воронежа задержали злоумышленника и доставили его в Воронежскую область для проведения следственных действий.