Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2021 17:59

Сотрудники Госавтоинспекции оснастили торговые сети продаж велосипедов в Туле памятками по безопасности дорожного движения

Теперь, покупатели «двухколесного друга» сразу могут узнать, что им можно, а что нельзя
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники Госавтоинспекции оснастили торговые сети продаж велосипедов в Туле памятками по безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции оснастили торговые сети продаж велосипедов в Туле памятками по безопасности дорожного движения

Фото: материалы пресс-служб

Памятка содержит советы для родителей, которые приобретают велосипеды для своих чад, в том числе и с какого возраста разрешено ездить по дорогам общего пользования, а так же как использовать защитную экипировку.

Также работники торговых сетей были проинструктированы в обязательном порядке при продаже двухколесного транспорта напоминать юным велосипедистам и их родителям о правилах безопасности.