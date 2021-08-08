Сотрудники Госавтоинспекции оснастили торговые сети продаж велосипедов в Туле памятками по безопасности дорожного движения Фото: материалы пресс-служб

Памятка содержит советы для родителей, которые приобретают велосипеды для своих чад, в том числе и с какого возраста разрешено ездить по дорогам общего пользования, а так же как использовать защитную экипировку.

Также работники торговых сетей были проинструктированы в обязательном порядке при продаже двухколесного транспорта напоминать юным велосипедистам и их родителям о правилах безопасности.