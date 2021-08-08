Нефтедобыча по-тульски: двое мужчин украли более 100 тонн «черного золота» из трубопровода Фото: соцсети

Двое жителей Тульской области 1973 года и 1999 года рождения стали фигурантами уголовного дела. По имеющейся информации, злоумышленники выкачали более ста тонн нефти из трубопровода ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», сделав врезку недалеко от села Жемчужниково в Белевском районе.

По предварительным оценкам, ущерб компании составил более 5 миллионов рублей.

В отношении задержанных подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.4 УК РФ.

Однако саму украденную нефть пока не нашли.