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Общество8 августа 2021 14:59

Нефтедобыча по-тульски: двое мужчин украли более 100 тонн «черного золота» из трубопровода

Сделали они это путем врезки
Игорь КОПЫТОВ
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Нефтедобыча по-тульски: двое мужчин украли более 100 тонн «черного золота» из трубопровода

Нефтедобыча по-тульски: двое мужчин украли более 100 тонн «черного золота» из трубопровода

Фото: соцсети

Двое жителей Тульской области 1973 года и 1999 года рождения стали фигурантами уголовного дела. По имеющейся информации, злоумышленники выкачали более ста тонн нефти из трубопровода ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», сделав врезку недалеко от села Жемчужниково в Белевском районе.

По предварительным оценкам, ущерб компании составил более 5 миллионов рублей.

В отношении задержанных подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.4 УК РФ.

Однако саму украденную нефть пока не нашли.