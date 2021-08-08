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Звезды8 августа 2021 11:00

В Тульской области малые музеи объединяются в единый консорциум

7 августа в усадьбе дворян Мосоловых в Дубне подписано соглашение о сотрудничестве между музеями ряда малых исторических городов региона
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области малые музеи объединяются в единый консорциум

В Тульской области малые музеи объединяются в единый консорциум

Фото: соцсети

14 музеев - федеральных, региональных, муниципальных и частных - расположенных в Дубне, Крапивне, Одоеве, Белеве и Чекалине подписали соглшение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает выстраивание кооперации между музеями западного культурного кластера региона.

Таким образом создан кластер «Засечный маршрут».

В это день также в усадьбе дворян Мосоловых состоялось торжественное открытие памятного бюста последнему владельцу Дубенского чугунолитейного завода и усадьбы, русскому офицеру и общественному деятелю – Алексею Ивановичу Мосолову.