В Тульской области малые музеи объединяются в единый консорциум Фото: соцсети

14 музеев - федеральных, региональных, муниципальных и частных - расположенных в Дубне, Крапивне, Одоеве, Белеве и Чекалине подписали соглшение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает выстраивание кооперации между музеями западного культурного кластера региона.

Таким образом создан кластер «Засечный маршрут».

В это день также в усадьбе дворян Мосоловых состоялось торжественное открытие памятного бюста последнему владельцу Дубенского чугунолитейного завода и усадьбы, русскому офицеру и общественному деятелю – Алексею Ивановичу Мосолову.