Туляк «обнес» гараж знакомой во время пьяной посиделки Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 39-летний мужчина находился в гостях у 30-летней женщины, где они устроили хмельную пирушку. Злоумышленник воспользовался ситуацией, и, когда хозяйка окончательно опьянела, сходил к ней в гараж, откуда вынес чужой сварочный аппарат и бензотример.

Однако, понятное дело, преступник был быстро пойман – личность-то его была известна.

Мужчина признался в содеянном. Похищенные инструменты изъяты. Теперь в его отношении заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ.